Die Geschichte meiner Frau – Kinokritik

Das Meer und die Stadt

Während Kapitän Störr auf hoher See alles unter Kontrolle hat und dabei auch in schwierigsten Situationen richtig entscheidet, scheinen ihm die Zwischentöne menschlicher Kommunikation zu leise, als das er sie wahrnehmen würde. So müssen wir dem sympathischen Seebär dabei zusehen, wie er im offenen, freigeistigen Lebensstil der blühenden, goldenen Zeit nahezu verloren geht. Doch nicht einmal das scheint dem Kapitän zu gelingen. Wäre sein Leben eines seiner Schiffe, stünde er einen Meter neben dem Steuer und würde sich darüber wundern, in welche Richtung seine Lizzy ihn lenkt.

Die fehlende Kontrolle über das Leben als Ehemann kündigt sich bereits zu Beginn des Films an. Per Zufall fällt Jakobs Wahl auf die elegant rauchende Lizzy. Für den mittelalten Mann, der das Meer zu lieben scheint, wird es Zeit eine Frau zu haben. Also beschließt er die nächstbeste, die das Café, in dem er mit einem alten Kompagnon sitz, zu heiraten. „Machen Sie schnell“ folgt als Antwort auf die Begrüßung und Störr erfüllt den Gefallen: „Werden Sie meine Frau“. Die Frage klingt mehr nach Kommando und damit hat sich das Werben auch erledigt. Mehr braucht es nicht. Bedenken hat der Kapitän keine. Die Warnung seines Freundes, eine Ehe als Kapitän würde durch lange Abwesenheit Untreue befördern, beantwortet er kühl und nüchtern: „Das gehört doch dazu.“