Die Familienzeit beginnt im Ratscher Landhaus

Von April bis Oktober ist im Ratscher Landhaus Familienzeit. Dann sind alle herzlich willkommen – Groß und Klein, Jung und Alt –, die sich eine entspannte Auszeit gönnen möchten.

Am großen Naturpool mit einem eigenen seichten Kinderbereich wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschwommen und gebadet. Ganz ohne Chlor und mitten im Grünen erwartet Familien ein exklusives Badevergnügen. Dazu kommt der 14 m lange Infinitypool in den Weinbergen mit traumhafter Aussicht. Toben am Spielplatz, im Kinderspielbereich gibt es Riesenbausteine, Spiele, Malsachen und vieles mehr für die kleinen Gäste. Ein Hit ist die 50 Meter lange Holzkugelbahn mit Blick in den Weingarten – da könnte es sein, dass auch in so manchem Erwachsenen das Kind erwacht. Die Region ist geradezu ideal, um mit Kindern Spaziergänge und kleine Wanderungen zu unternehmen. Ein kurzer Fußmarsch führt zum Bärenhof, wo die Braunbären auf einen Besuch warten. Oder wie wäre es mit einem Sommerpicknick im Grünen? Der Familienurlaub in der sonnigen Südsteiermark ist wunderbar unbeschwert und bleibt Groß und Klein in bester Erinnerung.