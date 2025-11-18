Die Erdmännchen-Brüder Jan & Henry begeistern mit neuen Folgen und spannenden Produkten

Ob als neugierige Detektive, kreative Fragenforscher oder musikalische Entdecker: Nun kehren Jan & Henry mit frischen Geschichten, neuen Rätseln und jeder Menge Humor zurück. Ende November startet bei KiKA die 9. Staffel der Serie „Jan & Henry – Ein Fall für die Erdmännchen“ mit sechs neuen Episoden, in denen das Duo wieder mit detektivischem Spürsinn, kindlicher Logik und einer großen Portion Herz unterwegs ist. Und schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr wird mit der Jubiläumsstaffel weitergefeiert! Auch die beliebte Reihe „Jan & Henry – Die Fragenforscher“ geht weiter und erscheint ebenfalls ab Ende November mit einer 3. Staffel und sechs neuen Folgen bei KiKA. Für kleine und große Fans bedeutet das: viele neue Geheimnisse, jede Menge Lacher und unzählige Gründe, mit Fantasie den Tag ausklingen zu lassen.

„Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht!“ Jan & Henry, die beiden liebenswerten Erdmännchen-Brüder, sind längst feste Begleiter in der Abendroutine vieler Familien. Kein Wunder, dass ihr Motto längst Kult und aus deutschen Kinderzimmern kaum mehr wegzudenken ist. Ihre kleinen Rituale geben Kindern Sicherheit, ihre Neugier weckt Fantasie und jedes Geräusch, das sie vom Einschlafen abhält, wird zu einer spannenden Entdeckungsreise. So wird das Zu-Bett-Gehen jeden Abend zu einem kleinen Abenteuer.

Passende Produkte zum Bundesweiten Vorlesetag am 21. November 2025

Unter dem Dach der WDR mediagroup entstehen gemeinsam mit ausgewählten Lizenzpartnern liebevoll gestaltete Produkte, die Kinder im Vorschul- und Grundschulalter begeistern. Zum Bundesweiten Vorlesetag am 21. November 2025 steht das gemeinsame Lesen im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight ist das vielseitige Buchsortiment von Panini: Im neuen „Jan & Henry: Das große Vorlesebuch“! erleben kleine Spürnasen sechs lustige Abenteuer voller Fantasie, in denen Jan & Henry den rätselhaften Geräuschen der Nacht auf die Spur kommen. Auch die Tonie-Hörfigur „8 Rätsel und 2 Lieder“ sorgt mit unterhaltsamen Geschichten und Liedern für ein besonderes Hörerlebnis. Mit viel Witz und Charme gehen Jan & Henry jedem Geräusch nach, das sie vom Schlafen abhält und wecken dabei Neugier und Fantasie der Kinder.

Vom gemeinsamen Kuscheln bis hin zu modischen Highlights

Mit den Handspielpuppen von Heunec ziehen die Erdmännchen-Brüder ins Kinderzimmer ein und laden zum Nachspielen ihrer Abenteuer ein. Richtig gemütlich wird es mit den hochwertig verarbeiteten Plüschfiguren von Jan & Henry, die sich ideal zum Kuscheln und Träumen eignen. Der Trötsch Verlag sorgt mit Puzzeln, Malbüchern und praktischen Lieblingsstücken für kreative Beschäftigung und jede Menge Spaß. Das „Spiel- und Malbuch“ zeigt kleinen Bastlern zahlreiche kreative Möglichkeiten, die Abenteuer von Jan & Henry selbst zu gestalten und auszumalen, während „Mein 1. Spielbuch“ bereits die Kleinsten in die farbenfrohe Welt der Erdmännchen eintauchen lässt. Für einen fröhlichen Start in den Tag ergänzen die Kindertassen von Jan & Henry das Sortiment, welches 2026 mit vielen neuen Spiel- und Bastelideen erweitert wird. Ein modisches Highlight setzt außerdem basekid, eine Marke der covermade GmbH. Die coole Kappenkollektion von Jan & Henry ist bereits im Sandmann-Shop erhältlich und wird 2026 um weitere Kappen ergänzt. So sind die neugierigen Erdmännchen nicht nur abends mit dabei, wenn es heißt „Alle Augen zugemacht“, sondern auch morgens, auf dem Schulweg und durch den Tag voller kleiner und großer Abenteuer.