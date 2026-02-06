Die Dino-Killer sind zurück: Turok feiert 2026 brachiales Comeback auf Switch 2
Saber Interactive hat im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct die Katze aus dem Sack gelassen: Das Sci-Fi-Action-Spektakel Turok: Origins erscheint nicht nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sondern wird im Herbst 2026 auch die Nintendo Switch 2 erobern. Ihr dürft euch auf eine völlig neue Evolutionsstufe des legendären Dino-Jäger-Franchise freuen, die sowohl in der First-Person- als auch in der Third-Person-Perspektive für ordentlich Nervenkitzel sorgen wird.
Kämpft um das Überleben der Menschheit
In Turok: Origins schlüpft ihr in die Rolle der heldenhaften Wächter:innen des uralten Turok-Ordens. Ausgestattet mit unvorstellbarer Macht, stellt ihr euch einer gnadenlosen Bedrohung aus wilden Kreaturen und außerirdischen Invasoren entgegen, die alles menschliche Leben in der Galaxis auslöschen wollen. Ihr könnt diese hochgefährliche Mission entweder allein oder gemeinsam mit euren Freund:innen im Koop-Modus bestreiten.
Euer Arsenal: High-Tech-Waffen und DNA-Upgrades
Um in den tückischen, aber wunderschönen „Lost Lands“ zu bestehen, steht euch eine beeindruckende Auswahl an Waffen zur Verfügung. Ob Plasmagewehre, Strahlenkanonen, Scharfschützengewehre oder der klassische Bogen – ihr dürft euer Arsenal nach Belieben einsetzen. Ein besonderes Highlight: Ihr könnt die DNA eurer besiegten Gegner:innen extrahieren, um eure Ausrüstung zu verbessern und mächtige Fähigkeiten, die sogenannten EchoSyncs, freizuschalten.
Epische Welten und gefährliche Bestien
Eure Reise führt euch über verschiedene Planeten mit atemberaubenden Schauplätzen. Von antiken Tempeln über Ödland-Canyons bis hin zu dichten Dschungeln müsst ihr euch gegen Dinosaurier und Bosse behaupten, die euch zu Lande, in der Luft oder in düsteren Sümpfen auflauern. Jede Umgebung birgt neue Geheimnisse einer packenden Geschichte voller unerwarteter Wendungen.
Turok: Origins soll im Herbst 2026 erscheinen. Ihr könnt das Spiel ab sofort auf eure Wunschlisten bei Steam, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 setzen.