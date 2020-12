Die Croods 2 – Alles auf Anfang ab 28.1.2021 im Kino

Animationsfilm-Fans aufgepasst – Die Croods kehren in rund einem Monat mit The Croods 2 – Alles auf Anfang zurück auf die Kinoleinwand. Was ihr über den Kinostart wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

In rund einem Monat lädt DreamWorks Animation mit Die Croods 2 wieder zur Zeitreise ein, denn die chaotische Truppe um Familienoberhaupt Grug macht sich auf den Weg, ein neues und vor allem sicheres Zuhause zu finden. Als sie versteckt hinter hohen Mauern ein idyllisches Paradies entdecken, scheinen alle ihre Probleme gelöst. Es gibt nur ein klitzekleines Problem – Familie Bessermann (Betonung auf Besser) wohnt schon dort!

Ein modernes Baumhaus, die neuesten Erfindungen und ein professionell angelegter Garten voller Obst und Gemüse – die Bessermanns sind anscheinend schon in der Zukunft angekommen, während die Croods noch einige Stufen auf der Evolutionsleiter vor sich haben. Es ist nur eine Frage der Zeit bis die urzeitlichen Fetzen fliegen, als die Bessermanns die Croods als Hausgäste aufnehmen. Aber die beiden Familien werden gezwungen, ihre Unterschiede zu akzeptieren, als eine neue Bedrohung auftaucht. Seite an Seite erleben sie ein episches Abenteuer.