Die Creative Stage Pro stellt sich vor: Kleine Soundbar mit großem Kino-Sound

Creative Technology stellt heute die neue Creative Stage Pro vor, ein leistungsstarkes 2.1-Kanal-Soundbar- und Subwoofer-System, das Kino-Sound auch in kompakte Wohnräume bringt: Ob im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch, die Stage Pro entfaltet ihren kraftvollen, beeindruckenden Klang überall – ohne dabei viel Platz einzunehmen.

Mit der neuen Soundbar setzt Creative sein Engagement fort, erstklassigen Sound für alle Lebensstile zugänglich zu machen. Die neue Soundbar wurde entwickelt, um den Anforderungen heutiger Nutzer gerecht zu werden, Inhalte über unterschiedliche Geräte zu konsumieren – von nächtlichen Filmmarathons auf großem Screen über gelegentliches YouTube-Viewing bis hin zu intensiven Gaming-Sessions am PC. Die Soundbar liefert ein überragendes immersives Klangerlebnis in einem schlanken, platzsparenden Format. Sie bietet starke Leistung ohne die Komplexität herkömmlicher Heim-Audiosysteme und ist damit ideal für (kleine) Wohnungen, minimalistische Einrichtungen und hybride Arbeitsbereiche.

Creative Stage Pro: Kino-Sound für zuhause

SuperWide für räumlichen Sound

Das Herzstück der Stage Pro ist die SuperWide-Technologie, die von Creative zur Erweiterung der Klangbühne entwickelt wurde. Sie projiziert den Klang über die physikalischen Dimensionen der Soundbar hinaus und sorgt so für ein besonders breites und tiefes Hörerlebnis. Dank der SuperWide-Technologie können Nutzer noch tiefer in Filme oder Videospiele einzutauchen – trotz ihrer kompakten Abmessungen.

Die Creative Stage Pro als Kino-Upgrade für TVs

Kino-Effekt mit Dolby Audio

Kompakt in der Form, stark in der Leistung – die Creative Stage Pro liefert 160 Watt dynamischen Sound über speziell abgestimmte Vollbereichstreiber und einen Long-Throw Subwoofer. Von explosiver Action bis hin zu subtilen Details: Die Stage Pro bringt emotionale Intensität in Film, Musik und Games.

Mit Dolby Audio (Dolby Digital Plus) garantiert die Stage Pro bei jedem Inhalt besonders klare Dialoge, eine natürliche Tonalität und feine Details und verbessert das Audioerlebnis damit von Grund auf.

Immersiver Sound auch für den Desktop

Anpassbare Hörmodi

Mit zwei speziellen Hörmodi passt sich der Sound der Stage Pro an jeden Raum an:

„Near Field“ für den Desktop-Einsatz

„Far Field“ für die Nutzung in kleinen und größeren Räumen

Wo auch immer die Stage Pro platziert ist, ihr Sound klingt immer genau richtig.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Dank der Unterstützung von HDMI ARC mit CEC, Bluetooth 5.3, Optical- und AUX-In und USB-Audio lässt sich Stage Pro ganz einfach mit Fernsehern, PCs und mobilen Geräten verbinden und liefert so zuverlässig hochwertige Audioqualität. In typischen Wohnzimmer-Setups können Spielkonsolen wie Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 problemlos über HDMI ARC mit der Stage Pro verbunden werden, indem die Konsole per HDMI an den Fernseher und die Stage Pro über HDMI ARC an den Fernseher angeschlossen wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die Stage Pro ist ab sofort zum Preis von 139,99 Euro auf Creative.com erhältlich.