Die Computex 2025 findet vom 20. bis 23. Mai 2025 statt

Die Computex 2025 steht kurz vor dem Start, und die Veranstaltung in Taiwan beginnt mit einer Keynote von NVIDIA-CEO Jensen Huang.

Zur Computex 2025

Es wird einen Livestream für alle geben, die nicht persönlich teilnehmen können, so dass wir direkt hier mitschauen können. Huangs Keynote ist bereits fix geplant, und wir können erwarten, alles über die Entwicklungen des Unternehmens im KI-Bereich zu erfahren. Am selben Tag folgt eine Keynote von Qualcomm-CEO Cristiano Amon. In diesem Jahr wird sich die Computex, vielleicht nicht überraschend, stark auf KI konzentrieren, wobei das Gesamtthema „AI Next“ sein wird. Außerdem werden Produkte in drei Kategorien hervorgehoben: KI & Robotik, Next-Gen-Technologie und Future Mobility. Für Huang ist die Computex-Keynote eine Heimkehr: Er wurde in Taiwan geboren, bevor er schließlich in die USA auswanderte, wo er maßgeblich an der Mitbegründung von NVIDIA und seiner derzeitigen Dominanz im KI-Bereich beteiligt war.

Sein Auftritt krönt auch eine arbeitsreiche Woche, in der er die zunehmend herausfordernde diplomatische Seite der KI-Landschaft in Einklang brachte. Nach der Teilnahme an Präsident Trumps Tour durch die Länder des Nahen Ostens – bei der NVIDIA Vereinbarungen mit saudischen und den Vereinigten Arabischen Emiraten Technologieunternehmen zum Verkauf seiner KI-Chips abgeschlossen hat – spielte NVIDIA seine gemeldeten Expansionspläne in China herunter. Schätzungsweise 1.400 Aussteller werden an der Computex teilnehmen, darunter ASUS, Acer und AMD, die alle zuvor große Ankündigungen auf der jährlichen Messe gemacht haben. Tatsächlich hat sich Acer letzte Woche einen Vorsprung verschafft, indem es einige Ankündigungen für die Show gemacht hat, darunter den neuen Swift Edge AI-Laptop und fünf Gaming-Monitore.