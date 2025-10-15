Die comma-November-Kollektion erstrahlt in sattem Wintergrün

Mit der November-Kollektion setzt comma Casual Identity ein starkes modisches Statement für die kalte Jahreszeit. Inspiriert von der beruhigenden Kraft der Natur und den facettenreichen Grüntönen des Winters, präsentiert die Marke eine moderne, feminine Capsule Collection, die zeitlose Eleganz mit urbaner Coolness verbindet. Die Kollektion spielt mit verschiedenen Nuancen – vom frischen Pistaziengrün über Olivtöne bis hin zu tiefem Waldgrün. Diese Palette steht für Natürlichkeit, Balance und innere Kraft. In Kombination mit Schwarz, Creme und dezenten Metallic-Akzenten entstehen harmonische, aber zugleich aufregende Looks.