Diablo Immortal: Neue Klasse, neuer Modus und mehr im Jahr 2023

Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag auf dem offiziellen Diablo Immortal-Subreddit bringt Klarheit darüber, was uns alles erwartet.

Mehr zu den Immortal-Updates

Star des Beitrags ist Community Lead PezRadar, der eine grundlegende Roadmap für Diablo Immortal im Jahr 2023 enthüllte und bestätigte, dass eine neue Klasse, ein neuer Wettbewerbsmodus und mehr kommen wird. Die Updates sind vierteljährlich geplant, was uns nach Adam Riese zu vier großen Updates in diesem Jahr bringt. Sie werden Verbesserungen an Clans, sozialen Funktionen und dem allgemeinen Gameplay enthalten. Das Gameplay wird als der Kern des Erlebnisses beschrieben und eine Möglichkeit, Gameplay-Vielfalt hinzuzufügen, besteht darin, neue legendäre Gegenstände zu veröffentlichen, die unsere Optionen mannigfaltig erweitern.

Zudem ist auch ein neuer Wettbewerbsmodus im Gespräch, doch es gibt noch keine Details darüber, was das heißen könnte. Genauso gibt sich das Team noch bedeckt, was die neue Klasse angeht. Damit nicht genug, irgendwann im Jahr 2023 werden wir in Diablo Immortal auch angeln können – klingt ja fast schon nach Torchlight und Konsorten! Wie erwartet enthält die Roadmap auch bestimmte Story-Ergänzungen zum Spielerlebnis. Es wird neue Hauptquestlines und Nebenquests geben, die „alle Bewohner von Sanctuary weiterentwickeln werden”. Na, dann warten wir mal ab und bleiben wir gespannt – spielt ihr den Titel noch?