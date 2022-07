Diablo Immortal lässt euch ab sofort die Charakterklasse wechseln

In Diablo Immortal könnt ihr jetzt regelmäßig die Klasse wechseln – und das sogar kostenlos. Ein Novum für die Serie!

Die Klassenwechselmechanik wurde im neuesten Diablo Immortal-Update eingeführt, sodass ihr flexibel und kostenlos zwischen den Klassen wechseln dürft. Ihr könnt jetzt einmal alle sieben Tage wechseln und so oft zwischen allen sechs Klassen wechseln, wie ihr wollt. In den Patchnotes des Updates sagte Blizzard, dass es das System auch nicht monetarisieren wird und “keine aktuellen Pläne hat, um es Spieler:innen zu ermöglichen, die Möglichkeit zu erwerben, die Klasse häufiger zu wechseln”. Wechselt ihr zum ersten Mal die Klasse, dürft ihr das Aussehen eures Charakters ändern und euren Paragon-Talentbaum zurücksetzen. Weiters bekommt ihr eine Platzhalterausrüstung für eure neue Klasse, die auf einen gleichwertigen Rang wie die Ausrüstung eingestellt wird, die ihr vor dem Tausch verwendet habt.

Die Funktion ist nur für Charaktere ab Stufe 35 verfügbar, also müsst ihr vor dem Wechsel ein paar Stunden mit dem Spiel beziehungsweise der Klasse verbringen. Die Schwelle macht auch Sinn: Nur durch das Spielen könnt ihr die Feinheiten einer Klasse kennenlernen. Passt das Gameplay dann so gar nicht zu euch, könnt ihr dann einfach die Klasse tauschen! Blizzard ist clever: Spieler:innen, die in der Lage sind, die Klassen gratis zu tauschen, ohne Diablo Immortal von Grund auf mit einem frischen Charakter neu starten zu müssen, bleiben wahrscheinlich länger beim Spiel. Mit größerer Spielzeit gibt es mehr Möglichkeiten, Geld für Mikrotransaktionen zu verlieren. Kein anderes Diablo-Spiel erlaubt es euch, nach der Charaktererstellung die Klasse zu wechseln. Eine gute Idee, finde ich!