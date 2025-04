Diablo 4 x Berserk: Crossover mit dem Manga enthüllt

Diablo 4 hat offiziell das erste von zwei Crossover-Events enthüllt, die im Laufe dieses Jahres ins Spiel kommen. Es ist Berserk!

Über Diablo 4 x Berserk

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Blizzard an Kooperationen mit externen IPs arbeitet, und es gab viele Vermutungen. Jetzt haben die offiziellen sozialen Kanäle von Diablo 4 enthüllt, was der erste davon sein wird, und es ist Berserk. Die Idee, dass sich Diablo 4 mit einer anderen, nicht zu Blizzard-Marke kreuzen sollte, wurde kürzlich in der Roadmap des Spiels bestätigt, die enthüllte, dass das Action-Rollenspiel 2025 zwei Crossover-Events erhalten würde. Die erste IP-Kollaboration – eben jene mit Berserk – ist für den Zeitraum April-Juni angesetzt, der von der Staffel 8 des Spiels abgedeckt wird: Belial’s Return, die Ende April beginnt. Die Details der Veranstaltung wurden noch nicht bekannt gegeben, und wir haben nur einen kurzen Teaser, der über Nacht veröffentlicht wurde, um darüber nachzudenken.

Ein Best-Case-Szenario wäre natürlich ein vollwertiges Event, das eine Wendung im althergebrachten Diablo-Gameplay einführt, und eine separate Belohnungsstrecke, die den Fans einige neue Kosmetika einbringt. Es wäre unglaublich enttäuschend, wenn es am Ende nur zu sehr teuren In-Game-Store-Bundles führen würde. Skins sind zwar nett, aber doch nicht alles, und wenn man bedenkt, wie ähnlich die Call of Duty– und Diablo-Franchises verwaltet werden, ist letzteres viel wahrscheinlicher. Aber wir müssen abwarten, was Blizzard gekocht hat. Es ist auch erwähnenswert, dass das Crossover mit dem Diablo-Franchise als Ganzes zu sein scheint, dass es also auch Diablo Immortal und nicht nur Diablo 4 umfasst. Aber warten wir’s ab und sehen wir mal – was haltet ihr von dieser Ankündigung?