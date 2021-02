Diablo 4 und Overwatch 2 kommen nicht in 2021

Activision Blizzard gab an, dass weder Diablo 4 noch Overwatch 2 dieses Jahr kommen werden. Lest hier mehr über die Neuigkeiten!

…wenn es fertig ist

Die beiden Riesen-Sequels hatten technisch gesehen noch gar kein Releasedatum. Daher ist es unzulässig, von einer Verzögerung oder einem Verschieben des Datum zu reden. Beim aktuellen Earnings Call gab Activision Blizzard an, dass beide Spiele nicht in die Finanzen des Jahres 2021 laufen werden. Das bedeutet, entweder gibt es einen Release im Jahre 2022, oder sogar noch später. Es bleibt auf alle Fälle spannend, denn während es immer wieder kleine Updates zu Diablo 4 gibt, hält man sich für Overwatch 2 … nun ja, auffällig bedeckt.

Kein Diablo 4, aber…

Beide Games sind schon eine Weile alt (Diablo 3 erschien 2012, Overwatch 2016), so gesehen könnte der Shooter sogar noch nach dem Hack’n’Slay kommen. Am 19. Februar steigt jedenfalls eine Online-BlizzCon. Vielleicht hören wir da etwas Offizielles, vielleicht aber auch mehr zu Diablo Immortal, dem mobilen Diablo-Ableger. Das Game wird free-to-play sein und wurde im November 2018 angekündigt, was Fans nicht wirklich gefiel. Ich persönlich kann es nicht erwarten, mal Hand an eine Version von Diablo Immortal zu legen. Was gäbe es besseres als endlich ein hochwertiges Hack’n’Slay am iPad zu spielen? Warten wir’s ab.