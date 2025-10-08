Diablo 4: Noch mehr Änderungen vor der nächsten Erweiterung

Es ist schwer zu glauben, dass Diablo 4 vor etwas mehr als einem Jahr noch wie ein völlig anderes Spiel aussah. Die Natur des Live-Games!

Mehr zu Diablo 4

Blizzard überarbeitete vieles und ordnete die Funktionsweise der Beute neu an, um dem Action-Rollenspiel eine solide Grundlage für die folgenden Staffeln zu geben. Die sich ständig weiterentwickelnde Natur von Live-Servicespielen bedeutet jedoch, dass im letzten Jahr genug hinzugefügt wurde, dass einige dieser älteren Änderungen im Vergleich etwas veraltet sind. Und jetzt hat Blizzard seine Aufmerksamkeit wieder auf sie gerichtet, da die zweite Erweiterung von Diablo 4 am Horizont steht. Die beiden Handwerksmethoden von Diablo 4 – wenn man sie so nennen kann – stechen als Funktionen heraus, die damals notwendige Probleme lösten, aber jetzt mehr ein Ärgernis als alles andere sind. Blizzard fügte Temperierung und Meisterung hinzu, um zu verhindern, dass sich die Beute immer gleich anfühlt. Beide Systeme geben jedem Gerät das Potenzial, ein Upgrade zu sein, indem wir anpassen können, welche Statistiken auf ihnen sind und wie leistungsfähig sie sind. Das Problem ist, dass beide rein auf Glück basieren.

Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es nicht besonders Spaß macht, einen Upgrade-Button zu spammen, um zu sehen, ob ihr das richtige Ergebnis bekommt. Schlimmer noch, wenn ihr das für jedes Ausrüstungsstück tun müsst, das ihr aktuell besitzt. Es ist noch schlimmer, wenn es ein perfektes Objekt für euren Build ist, das ihr wegwerfen müsst, weil die begrenzte Anzahl von Versuchen, eine Statistik hinzuzufügen, alle fehlgeschlagen sind. Die Beute fühlt sich nur dann gut an, wenn ihr auch das nötige Quäntchen Glück habt. „In den kommenden Wochen werden wir sehr bald damit beginnen, PTR-Änderungen hervorzuheben“, schrieb der Direktor für Social- und Content-Marketing, Adam Fletcher, auf X. „Ein bisschen früher als normal, da es viele große Dinge zu behandeln gibt, darunter Masterworking/Tempering-Änderungen, Combat & Renown-Updates + mehr!“ Fletcher betonte, dass Blizzard vor Staffel 11 so viel Feedback wie möglich will. Er hat kein Datum angegeben, wann die PTR eröffnet wird, aber es könnte früher als üblich sein.