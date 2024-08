Diablo 4: Die Saison der Höllenhorden beginnt am 6. August 2024

Bekämpft in Diablo 4 die Mächte der Hölle in der Saison der Höllenhorden, die am 6. August um 19:00 Uhr beginnt! Lest hier mehr …

Diablo 4: Saison der Höllenhorden

In dieser Saison erwarten uns ungewöhnliche Allianzen und dauerhafte, wellenbasierte Höllenhorden, die uns vor eine neue Art der Herausforderung stellen. Mithilfe des Feedbacks von Spieler*innen hat das Team von Activision Blizzard verschiedene Anpassungen vorgenommen. Die Höllenhorden sind ein wellenbasiertes Feature, das wir allein oder mit Freunden in Angriff nehmen können. Es gilt, zwischen den Wellen höllische Opfergaben auszuwählen (einen Segen oder Fluch, um einen Durchgang zu verstärken), um die Macht des Gegners sowie die Endbelohnungen zu erhöhen. Die Höllenhorden sind auf beiden Realms verfügbar. Auf dem saisonalen Realm bauen sie auf einer saisonalen Questreihe auf und auf dem ewigen Realm ist das Feature auf Weltstufe III nach einer neuen Questreihe zugänglich. Am Ende jedes Höllenhordendurchgangs stehen wir dem Grausamen Rat gegenüber.

Es gibt fünf Mitglieder des Grausamen Rats, wobei wir gegen drei verschiedene, zufällige Mitglieder kämpfen müssen. Dabei müssen wir uns vor ihren einzigartigen Fertigkeiten in ihren zahlreichen Kombinationen in Acht nehmen! Auf dem saisonalen Realm geben uns Höllenbresche-Dungeons einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns dann in den Höllenhorden erwartet. Diese Dungeons belohnen uns mit Brennendem Äther, den wir am Ende für Truhen ausgeben dürfen. Diese Saison führt über 50 neue einzigartige und legendäre Gegenstände ein, die uns auch nach dem Ende der Saison erhalten bleiben. Wir erhalten diese Gegenstände, indem wir Gegner in Sanktuario und in den Höllenhorden töten. Heute, am 1. August um 20:00 Uhr gibt es einen Livestream zum Entwicklerupdate, in dem wir mehr über die Saison der Höllenhorden erfahren können. Seid ihr da mit von der Partie?