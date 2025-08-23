devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE Test: Solider Router für zu Hause oder den Urlaub

Der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE ist kein spontaner Hotspot für die Tasche. Er ist eine leistungsstarke, stationäre Brücke zwischen mobilem und kabelgebundenem Internet. Das Gerät ist perfekt für eine ganz spezifische Zielgruppe geeignet: Menschen, die in Regionen mit schlechter oder fehlender Festnetzversorgung leben und eine zuverlässige Haupt-Internetquelle suchen. Auch als stabile Backup-Lösung für das Home-Office oder als zentrale Internet-Schaltstelle in einem Ferienhaus oder Wohnmobil ist er eine gute Wahl. Für diese Nutzergruppe ist der Preis eine lohnende Investition, denn er bietet eine Leistung und Stabilität, die mit einem einfachen Smartphone-Hotspot nicht zu vergleichen ist.

Trotz Abzügen für die Software mit Verbesserungspotenzial und Potenzialen bei der Mobilität und Signalstärke erhält der devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE von mir für seine exzellente Kernleistung, die robuste Verarbeitung und die überraschende Vielseitigkeit durch die einzigartigen Anschlüsse 8 von 10 Punkte.