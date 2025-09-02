devolo auf der IFA 2025: Mesh-Upgrade mit WiFi-7-Routern

Vom 5. bis 9. September 2025 wird auf der IFA in Berlin wieder starke Technik präsentiert. Auch die deutschen Netzwerkspezialist:innen von devolo sind vor Ort und zeigen euch, wie modernes Mesh-WLAN ganz einfach in jedes Zuhause kommt. Dafür erweitert devolo sein umfangreiches Portfolio mit den WLAN-7-Mesh-Routern devolo WiFi 7 BE6500 und devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band.

Alles aus einer Hand

Beide Router lassen sich dank drei Betriebsmodi flexibel in eure Netzwerk-Setups einbinden. Ihr könnt sie als vollwertige Router, Access Points oder Mesh-WLAN-Kits verwenden. Die Geräte ergänzen das devolo-Ökosystem perfekt und ermöglichen euch im Zusammenspiel mit Powerline-Adaptern, WLAN-Repeatern und Mesh-Systemen den maßgeschneiderten Netzausbau in den eigenen vier Wänden.

Die neuen WLAN-7-Mesh-Router sind mit allen anderen aktuellen devolo-Komponenten kompatibel und eignen sich somit auch für den modularen Ausbau von Heimnetzwerken. Die Installation und Verwaltung sind dank der devolo Home Network App oder dem Web-Interface im Handumdrehen erledigt. devolo bietet somit als Komplettanbieter für Home-Networking alles, was ihr für ein perfekt abgestimmtes WLAN braucht.

devolo WiFi 7 BE6500 und devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band

Die beiden neuen Router-Modelle von devolo fügen sich mit ihrem dezenten Design unauffällig in jeden Raum ein. Sie bieten eine sichere Verbindung mit WPA 2 und WPA 3 und unterstützen moderne WLAN-7-Mesh-Funktionen wie Multi Link Operation, OFDMA, Multi User MIMO sowie Bandsteering. Endgeräte lassen sich zudem über vier Ethernet-Ports (3 x 1 Gigabit, 1 x 2,5 Gigabit) per LAN-Kabel anschließen.

Schnelles WLAN 7

Beide Router unterstützen den neuesten Wi-Fi-7-Standard (802.11be). Ihr profitiert dadurch vor allem von einer noch besseren Verbindung mehrerer Geräte gleichzeitig und der Unterstützung der 2.4-, 5- und 6-GHz-Frequenzbänder für mehr Speed und Stabilität. Natürlich bleiben sie abwärtskompatibel zu älteren Standards, damit die neuen devolo-Router all eure Endgeräte zuverlässig und schnell vernetzen.

Die Geschwindigkeiten stecken dabei direkt im Produktnamen: Der devolo WiFi 7 BE6500 ermöglicht WLAN-Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s. Der devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band schafft mit Tri-Band-Technologie sogar bis zu 9.300 Mbit/s.

Als Komplettpaket oder zur Erweiterung

Ganz im Sinne der devolo-Philosophie für den maßgeschneiderten Ausbau von Heimnetzwerken werden die Router in unterschiedlichen Paketen angeboten: als einzelner Router, als 2er- und 3er-Mesh-Kits und als separates Mesh-Erweiterungs-Kit. So könnt ihr genau das Paket wählen, das optimal zu euren Bedürfnissen und zum aktuellen Stand eures Heimnetzwerks passt.

Der Marktstart für den devolo WiFi 7 BE6500 und den devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band ist für Anfang 2026 geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.