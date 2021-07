Development-Update mit kommentierten World War 3 Gameplay-Video

World War 3 ist ein taktischer FPS, der vor dem Hintergrund eines modernen globalen Konflikts spielt. Die Spieler*innen schließen sich in Online-Multiplayer-Modi zusammen, um den Gegner an realen Schauplätzen und in realen Städten zu bekämpfen. Im Spiel stellt ihr eure Ausrüstung aus einem riesigen Waffenarsenal zusammen und stürzt euch dann in den Kampf. Dabei setzen sie Fahrzeuge, Gadgets, Drohnen, Artillerie und Luftangriffe ein, um den Vorteil zu erlangen.

In Kürze folgen weitere Informationen auf der offiziellen Webseite.