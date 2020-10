Deutscher The Beach House Kinostart am 22.10.2020

Horrorfilm-Fans aufgepasst – mit The Beach House bringt Koch Films einen spannenden Genre-Vertreter am 22.10.2020 in die deutschen Kinos. Was ihr über den Kinostart wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Teeniepaar Emily und Randall wollen einen romantischen Urlaub im Strandhaus von Randalls Vater verbringen. Der idyllische, abgelegene Ort scheint dafür perfekt geeignet. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft merken die beiden, dass sie in dem Haus nicht allein sind. Die Turners, ein befreundets Paar von Randalls Vater, haben sich bereits in dem Ferienhaus einquartiert. Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die vier blendend und verbringen einen feucht-fröhlichen Abend zusammen. Am nächsten Tag leiden alle unter den Auswirkungen des Vorabends – Oder ist es mehr als das? Irgendetwas ist in dem Wasser, die Turners verhalten sich absolut seltsam und am Strand tauchen schleimige Kokons auf. Kann es sein, dass alles mit dem leuchtenden Nebel zu tun hat, der sich am Abend über die Landschaft gelegt hatte? Was Emily und Randall vorerst für ein Naturphänomen hielten, scheint weit darüber hinaus zu gehen. Aber als sie beginnen zu begreifen, in welcher Gefahr sie schweben, ist es bereits zu spät und die Katastrophe hat entsetzliche Ausmaße angenommen.

Wenn aus dem Traumurlaub ein Alptraum wird – Exakt diesem Szenario muss sich das junge Paar in The Beach House stellen, als sich ihre Umwelt in dem idyllischen Ferienort gegen sie wendet und die romantische Auszeit zum nackten Kampf ums Überleben wird. Die beiden Hauptdarsteller, die trotz ihrer jungen Jahre schon mit Hollywoodgrößen wie Nicolas Cage und Donald Sutherland zu sehen waren, zeigen hier eindrucksvoll, dass sie auch auf sich allein gestellt, einen ganzen Film tragen und die unheimliche Stimmung, ganz im Stil von Die Körperfresser, transportieren können. Ein Film der aktuell unangenehm näher ist, als man wahrhaben möchte …