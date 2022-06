Deutscher Sing a Bit of Harmony Trailer serviert Synchrovorgeschmack

Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein – dieser Frage widmet sich der Anime-Film Sing a Bit of Harmony, der im Rahmen der Kazé Anime Nights 2022 am 26.7.2022 in die heimischen Kinos kommt. Während der Film in der deutscher Synchronfassung gezeigt wird, bleiben die Songs im japanischen Originalton. Und genau auf diese deutsche Synchronfassung beschert uns der brandneue Sing a Bit of Harmony einen ersten Vorgeschmack. Mahlzeit!