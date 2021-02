Deutscher Raya und der letzte Drache Trailer veröffentlicht

Disney veröffentlichte nun den ersten deutschen Raya und der letzte Drache Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf den Animationsfilm bietet, der voraussichtlich in diesem Frühjahr das Kino und Disney+ erobern wird.

Worum geht’s?

Inspiriert von den Kulturen und Einwohnern Südostasiens entführt der neueste Disney-Animationsfilm kleine und große ZuschauerInnen in eine Welt voller magischer Wesen, Abenteuer und täuschend echt animierter Landschaften. Mit viel Herz und einer großen Portion Humor wird die tapfere Kriegerin Raya die ZuschauerInnen auf eine mitreißende und spannende Reise mitnehmen, die niemand jemals vergessen wird.

Vor langer Zeit lebten in Kumandra Menschen und Drachen in völliger Harmonie zusammen. Aber als finstere Monster, die sogenannten Druun, das Land bedrohten, opferten sich die Drachen, um die Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre später, sind dieselben düsteren Wesen zurückgekehrt und das Schicksal von Kumandra liegt in den Händen einer einzigen Kriegerin: Raya! Um die Druun endgültig aufzuhalten, muss sie den letzten verbliebenen Drachen aufspüren. Während ihrer aufregenden Reise stellt Raya jedoch fest, dass es mehr als nur Drachenmagie braucht, um die Welt zu retten…