Deutscher Jujutsu Kaisen Simulcast feiert gigantischen Erfolg

Crunchyroll freut sich einen wichtigen Meilenstein mit dem deutschen Jujutsu Kaisen Simulcast erreicht zu haben. Der Shonen-Jump-Hit hat im deutschsprachigen Raum die magische Zahl von 1,5 Millionen Aufrufen durchbrochen. Mit dieser unglaublichen Zahl an abgerufenen Episoden hat sich die Serie seit dem Start am 2. Oktober 2020 zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Simulcasts aller Zeiten entwickelt.

Jujutsu Kaisen basiert auf der neuen Hit-Serie aus der Weekly Shonen Jump und wird jeden Freitag um 19:45 Uhr kurz nach japanischer Erstausstrahlung im Originalton mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll im Simulcast ausgestrahlt. Jeden Freitag um 23 Uhr folgt sechs Wochen nach der entsprechenden japanischen Folge bereits die Ausstrahlung der deutschen Vertonung als Express Dub, in welchem bekannte Synchronschauspieler wie Tommy Morgenstern (Son Goku aus Dragonball Z, Thor aus dem Marvel Cinematic Universe) und Jannik Endemann (Sasuke aus Naruto) vertreten sind

John Easum, Head of Crunchyroll EMEA, äußerte sich wie folgt: „Jujutsu Kaisen hat alles, was es braucht, um ein großer Titel im Bereich der japanischen Animation zu werden. Nach dem erfolgreichen Start des Mangas gelang es Studio MAPPA, die hohe Intensität der Geschichte einzufangen und in hochwertige Animationen zu übersetzen. Diese Erfolgsgeschichte ist erst der Anfang für diese Lizenz, die wir noch in vielerlei Hinsicht weiter auswerten werden.“