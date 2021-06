deuter x Teufel UP Berlin Rucksack: Nachhaltige Rucksack-Kopfhörer-Kombi ab sofort erhältlich

Die Audiospezialisten Teufel und die deuter Sport GmbH bringen ein neues Produkt auf den Markt: Den deuter x Teufel UP Berlin Rucksack im modernen Urban Style. Diese fantastische Kombi ist ab sofort über die Teufel Website, in den Teufel Stores sowie im deuter Webshop erhältlich.

Modern, praktisch und schonend für den Rücken

Inspiriert vom SUPREME ON Kopfhörer (hier geht’s zu unserem Test) wurde der deuter x Teufel Up Berlin Rucksack designed und entwickelt. Er kommt in einem modernen aber dennoch urbanen Style und vereint besten Tragekomfort mit hoher Alltagstauglichkeit. Der Rucksack besteht aus PFC-freiem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wurde. Er ist als bluesign-Produkt zertifiziert, was eine klimagerechte Herstellungsweise bescheinigt. Um die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften sicherzustellen, verwendet deuter eine PFC-freie, gesundheitlich unbedenkliche und umweltverträgliche Beschichtung.

Gemeinsam aktiv in Sachen Klimaschutz

Für Teufel und deuter spielen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine wichtige Rolle:

„Mit deuter haben wir einen spannenden Kooperationspartner gefunden – wir teilen dieselben Werte und entfalten diese gemeinsam in großartigen Produkten. Mit dem Rucksack bringen wir ein Alltagsprodukt auf den Markt, das durch die nachhaltigen Materialien und das moderne Design am Puls der Zeit ist“, erklärt Sascha Mallah, Geschäftsführer von Lautsprecher Teufel.

Der Rucksack und die Kopfhörer-Pouch im Urban Style werden beide aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. deuter setzt auf zertifizierte Umweltstandards im Herstellungsprozess der Produkte. Aufgrund der strikten Umsetzung fairer Arbeits- und Produktionsbedingungen wurde deuter bereits acht Mal in Folge mit dem Leader Status der renommierten Fair Wear Foundation ausgezeichnet. Robert Schieferle, Geschäftsführer von deuter, über die Kooperation mit Teufel:

„Das Zusammenspiel von Technik und Textilen ist ein starker Trend. deuter entwickelt Rucksäcke seit über 120 Jahren, Teufel Audioprodukte seit über 40 Jahren. Wir sind absolute Experten auf unseren Gebieten und haben das Beste aus beiden Welten vereint. Das Ergebnis ist ein Produkt, dass nicht nur umweltschonend hergestellt wurde, sondern zugleich durch Aussehen und Funktionalität punktet.“

Teufel kompensiert den CO2-Ausstoß, der in der gesamten Warentransportkette aller Teufel Produkte von der Fabrik bis zum Teufel Fan entsteht in Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation atmosfair.

deuter x Teufel UP Berlin Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort ist der deuter x Teufel UP Berlin Rucksack in der Farbvariante Bone Black im Webshop auf www.teufel.de, in den Teufel Stores und im deuter Webshop zum Preis von 99,95 Euro oder im Bundle mit einem SUPREME ON inklusive passender Kopfhörertasche in den Farbvarianten Sand White und Night Black zum Preis von 249,95 Euro erhältlich.