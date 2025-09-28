Deus Ex Remastered erscheint im Februar 2026

Ein Remaster von Deus Ex kommt nächstes Jahr. Das von Aspyr und Eidos Montreal entwickelte Spiel soll am 5. Februar 2026 veröffentlicht werden.

Über Deus Ex Remastered

„Dies ist Deus Ex Remastered – die endgültige Version von Ion Storms legendärer Cyberpunk-Immersive-Sim, modernisiert mit visuellen Upgrades, modernen Verbesserungen und Verbesserungen der Lebensqualität für eine neue Generation von Agenten“, heißt es in einer Beschreibung für das Spiel. „Dieses Remaster ist nicht nur ein visuelles Upgrade, sondern eine Bewahrung der DNA von Deus Ex – sorgfältig modernisiert, ohne die verschwörerische Paranoia zu opfern, die das ursprüngliche Spiel so ikonisch gemacht hat“, so Aspyr.

„Jeder Standort wurde mit neuer Beleuchtung, dynamischen Schatten, Partikelsystemen und hochskalierten Texturen überarbeitet. Zum ersten Mal werden Sie diese dystopische Zukunft mit neu aufgebauten Charaktermodellen, lippensynchronen Dialogen und Ragdoll-Physik wiedergegeben sehen.“ Das Spiel wird auch ein brandneues Steuerungsschema enthalten, das auf Konsolen zugeschnitten ist. Das neue Kontrollschema ist inspiriert von den jüngsten Titeln Deus Ex Human Revolution und Mankind Divided.