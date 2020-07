Destroy All Humans! ab sofort verfügbar – Die Invasion hat begonnen:

Mickrige Menschen, frohlocket! Es ist endlich soweit, Destroy All Humans! erscheint auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Diese Unterhaltungselektronik-Geräte ermöglichen euch, das furonische Imperium in seiner ganzen Glorie zu erleben, ohne euer Gaming-Zimmer zu verlassen und Widerstand zu leisten! Die niedere Schreibsklave Max von Beyond Pixels arbeitet bereits daran einen Lobgesang auf eure neuen Herrscher zu verfassen – und wehe wenn nicht!

Bereitet euch auf eure Auslöschung vor, wenn Cryptosporidium-137 ankommt:

Xbox One: um 17:00 Uhr geht’s los!

PlayStation 4: die Invasion hat für euch schon begonnen!

GOG.com/Steam: Das Spiel ist ab 19:00 Uhr verfügbar

Destroy All Humans! Release-Trailer