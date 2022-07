Destroy All Humans! 2 Reprobed Koop-Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für alle, die sich auf das Comeback von Crypto freuen – THQ Nordic veröffentlichte nun einen Destroy All Humans! 2 Koop-Gameplay-Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf die komplett gemeinsam spielbare Kampagne gewährt. Viel Spaß damit!

Crypto ist zurück – mit der Lizenz zum Sondieren. Diesmal macht der König der bösen Außerirdischen die abgedrehten Sixties unsicher! Es gilt Rache zu nehmen für die Zerstörung des furonischen Mutterschiffs durch den KGB. Selbst wenn Crypto dafür mit der Spezies haarloser Affen zusammenarbeiten muss, deren Unterwerfung ihn auf die Erde geführt hat. Die Invasion geht weiter!

Destroy All Humans 2! – Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PS5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei 39,99 €. Die “Dressed to Skill”-Edition ist für die UVP von 54,99 € vorbestellbar.