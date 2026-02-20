Destiny 2-Update Shadow and Order kommt am 9. Juni 2026

Bungie hat das nächste große Update von Destiny 2 um mehr als drei Monate verschoben, kurz vor seinem Release.

Warten auf Destiny 2: Shadow and Order

Das Schweigen um das Shadow and Order-Update, das zuvor für den 3. März geplant war, hatte viele Spieler zu dem Verdacht veranlasst, dass eine Verzögerung anstehen könnte. Insbesondere nach Bungies jüngster Ankündigung, dass sein nächster Shooter, Marathon, nur wenige Tage später veröffentlicht wird. Und Recht behielten die Fans: Am Mittwoch kam die Verzögerungsbestätigung, wobei Bungie erklärte, dass Shadow and Order „große Überarbeitungen durchläuft“ und auf den 9. Juni verschoben wird. „Dieses Update wird geändert und erweitert, um umfangreiche Updates zur Lebensqualität einzubeziehen, und wird daher auch umbenannt“, sagte das Studio. Das ist fies, denn eigentlich sollten zwei mittelgroße Erweiterungen pro Jahr statt einer großen erscheinen. Ob der Plan hält?

„Wir werden genaue Details näher an der Veröffentlichung bereitstellen, die die zuvor angekündigte Upgrade von Waffenstufen abdecken, aber auch Ergänzungen wie die Erweiterung von Tiered Gear für alle Raid- und Dungeon-Aktivitäten, Pantheon 2.0, Tier 5-Statistiken für exotische Rüstungen und mehr. „Bis Juni werden wir weiterhin routinemäßige Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen, fortgesetzte Portalmodifikatoren, Guardian Games (März) und die Rückkehr einer häufigeren Iron Banner-Kadenz (April) haben.“ Die Verzögerung wird eine Enttäuschung für die Destiny 2-Community sein, die in einer Zeit, in der die Anzahl der Spieler des Spiels nach dem Abschluss der jahrzehntelangen ursprünglichen Handlung im letzten Jahr weiter zurückgeht, mit einer weiteren Inhaltsdürre konfrontiert ist.