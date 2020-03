Destiny 2 Season of the Worthy Start am 10.3.2020

Gute Nachrichten für die Destiny 2-Fans – Bungie enthüllte nun neue Details zu Destiny 2 Season of the Worthy. Demnach startet die 10. Season am 10. März um 19:00 Uhr. Unter anderem kehren die Prüfungen von Osiris zurück, eine der ikonischsten und beliebtesten PvP-Modi aus Destiny. Die kommende Saison ist eine Einladung an neue und treue SpielerInnen, neue Aktivitäten zu entdecken und zu sehen, wie sich die Destiny-Geschichte in ihrem symbolträchtigen Universum weiter entfaltet.

Destiny 2 Season of the Worthy Key-Features:

Der PvP-Modus Prüfungen von Osiris kehrt zurück

Neue exotische Waffen und Rüstungen

Neuer Saisonpass und Belohnungen

Neues saisonales Event „Hüter-Spiele“

Fortsetzung der Destiny-Geschichte: Kämpft Seite an Seite mit Rasputin, um die Letzte Stadt zu retten

Neues Saison-Artefakt: Neue Mods und Kampf-Verbesserungen

Worum geht’s?

Nachdem die Sonnenuhr aus den Klauen der Rotlegion befreit wurde, heckt ein entkommener Psion-Schinder einen verzweifelten Plan aus, um sich an der Letzten Stadt zu rächen. Die Hüter des Lichts müssen ihre alten Differenzen auf Eis legen, mit ungewöhnlichen Verbündeten zusammenarbeiten und die Stadt vor der totalen Zerstörung retten.