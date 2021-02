Destiny 2: Saison der Auserwählten startet am 9.2.2021

Bungie hat heute mit Destiny 2: Saison der Auserwählten eine neue Saison angekündigt, die am 9. Februar beginnt und bis zum 11. Mai läuft. In der Saison 13 kommt ihr in den Genuss neuer Strikes und neuer Ausrüstung. Zudem könnt ihr in der saisonalen Aktivität ‚Schlachtfelder‘ ehrenvoll kämpfen und den Feuerprobenhammer gegen die Kabale einsetzen.

Story-Ausblick:

Während die Pyramiden und Xivu Arath das System destabilisieren, strebt Kaiserin Caiatl, Oberhaupt der Kabale und Tochter von Calus, eine Allianz mit den Hütern an. Doch als sie mehr fordert, als Zavala ihr bieten kann, scheitern die Verhandlungen und die Hüter müssen zur Speerspitze werden, die Caiatls wachsenden Kriegsrat angreift.