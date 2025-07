Destiny 2: Am Rande des Schicksals bekommt Livestream-Video und Trailer

Während eines Destiny 2-Entwickler-Livestreams hat Bungie einen neuen Trailer zu Am Rande des Schicksals veröffentlicht.

Über Destiny 2

Die Erweiterung erscheint am 15. Juli. In Am Rande des Schicksals verbünden sich die Spielenden mit neuen sowie vertrauten Charakteren, um die Geheimnisse ihres neuen Zielorts Kepler zu erforschen. Dabei stoßen sie auf eine Bedrohung, die älter ist als alles, was die Hüter über das Sonnensystem zu wissen glaubten.