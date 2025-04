Der Wilde Berg: Neues Wolfgehege und Saisoneröffnung am 25.4.2024

Am 25. April 2025 ist es wieder so weit: Der Wilde Berg Mautern startet in die neue Saison – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während der Frühling den Tierpark mit den ersten Tierbabys und erwachenden Bären zum Leben erweckt, erwartet die Besucher:innen in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight: Das rundum erneuerte Wolfsgehege für das Timberwolf-Pärchen Gipsy und King.

Neues Gehege – mehr Platz, mehr Natur, mehr Wolfserlebnis

Auf einer Fläche von beeindruckenden 3.500 m² bietet das neue Gehege nicht nur viel Raum zum Erkunden, sondern auch zahlreiche Versteckmöglichkeiten und eine gemütliche Holzknechthütte als Rückzugsort. Eine erhöhte Aussichtsplattform, die über eine liebevoll gestaltete Wolfshöhle zugänglich ist, ermöglicht es den Besuchern, die faszinierenden Tiere hautnah und doch ganz in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten.

Zurzeit wird das Gehege noch mit jungen Bäumen und Sträuchern bepflanzt, um Gipsy und King ein echtes Wolfsparadies zu schaffen. Naturnah, abwechslungsreich und perfekt auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt.

Wolfs-Nachwuchs in Sicht?

Und als wäre das nicht schon aufregend genug, gibt es noch eine wunderbare Neuigkeit: Es deutet vieles darauf hin, dass Gipsy trächtig ist! Die beiden Timberwölfe leben aktuell noch im Wolf Science Center in Ernstbrunn, wo sie während der Umbauarbeiten auf großzügigen 4.000 m² untergebracht sind.

„Die beiden haben begonnen, eine Höhle zu graben – ein deutliches Zeichen, dass Nachwuchs unterwegs sein könnte“, verrät Sonja Gollenz, Tierpflegerin am Wilden Berg, voller Vorfreude.

Falls sich die Vermutung bestätigt, bleibt das neue Wolfsgehege zu Saisonbeginn vorerst leer – aber aus dem schönsten Grund: Der Schutz der werdenden Wolfsfamilie steht an erster Stelle. Ein Umzug während dieser sensiblen Zeit wäre zu stressig für die Tiere. Doch wir alle wissen: Vorfreude ist die schönste Freude! Und mit etwas Glück dürfen wir schon bald die ersten tapsigen Wolfsbabys im neu gestalteten Gehege begrüßen.

Save the Date: 25. April – Saisoneröffnung mit tierischen Highlights

Ob neue Wolfsanlage, erste Jungtiere des Jahres oder das Frühlingserwachen der Wildtiere – am Wilden Berg wartet auch 2025 wieder ein unvergessliches Naturerlebnis auf große und kleine Abenteurer:innen.