Der Wert des Nintendo 3DS steigt und steigt

Wer von uns hat noch einen Nintendo 3DS? Die Gebrauchtpreise steigen immer weiter, auch für die XL-Variante und den New Nintendo 3DS.

Wertschub für Nintendo 3DS

Wühlt in euren Schubladen und lauft auf euren Dachboden: Die 3DS-Preise gehen durch die Decke. Wie vom X-Konto Pirat_Nation entdeckt, wird das alte Nintendo-Handheld gebraucht schon fast für UVP-Preise oder sogar darüber hinaus verkauft. Der 3DS, der ursprünglich 2010 veröffentlicht wurde, wurde 2020 offiziell eingestellt. Als Nachfolger des äußerst erfolgreichen Nintendo DS entsprach er dem Zwei-Bildschirm-Design seines Vorgängers, diesmal jedoch mit einem stereoskopischen 3D-Bildschirm auf der oberen Hälfte, für den keine Brille erforderlich war. Es war für Nintendo ein phänomenaler Erfolg, der über zehn Jahre und verschiedene Inkarnationen wilde 75,94 Millionen Einheiten verkaufte.

Doch trotz dieser offensichtlichen Allgegenwart steigt die Nachfrage nach den Geräten derzeit so stark, dass ein gebrauchter 3DS XL Hunderte Euro einbringen kann. Es ist nicht ganz klar, was dieses neue Interesse antreibt; es gab keinen signifikanten Sprung bei den Piraterietechniken, seit benutzerdefinierte Firmware vor einigen Jahren den Bedarf an Flashcards ersetzt hat. Dennoch bleibt vor allem der New Nintendo 3DS XL mit seinem stärkeren Chip ein erstaunliches Gaming-Gerät. So ist er im Wesentlichen ein schnellerer, größerer und besserer Nintendo DS (natürlich für viele die beste Konsole, die jemals hergestellt wurde) und ist abwärtskompatibel mit dem wunderbaren Archiv von DS-Spielen, das vorab schon erschien.