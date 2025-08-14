Der Sleeptember by Samsung lädt ganz Österreich ein, Schlaf neu zu entdecken

Schlaf ist unsere Superkraft – und doch behandeln wir ihn oft wie eine Nebensache. Dabei ist er essenziell: Laut einer Umfrage der Statistik Austria geben mehr als 30 % der Menschen an, regelmäßig unter Schlafproblemen zu leiden. Die Folgen: Müdigkeit, Konzentrationsmangel und ein erhöhtes Risiko für körperliche wie auch mentale Erkrankungen.

Mit Sleeptember by Samsung setzt der Technologiekonzern ein starkes Zeichen für einen bewussteren Umgang mit dem Thema Schlaf. Im Mittelpunkt steht die Einladung, sich jeden Abend 8 Stunden Zeit für Erholung zu nehmen – ganz ohne Leistungsdruck, aber mit Neugier auf neue Routinen. Unterstützt wird die Initiative durch eine 30-Tage-Challenge, die sich ganz einfach in den Alltag integrieren lässt – ohne Aufwand, nur mit einem Versprechen an sich selbst: sich regelmäßig Zeit für Schlaf und Regeneration zu nehmen.

Von Expert:innen begleitet – für erholsame Nächte

Begleitet wird die Aktion von Schlafcoachin Melanie Pesendorfer, die als Expertin fundierte Impulse liefert und die Challenge wissenschaftlich begleitet. Sie betont:

„Wir haben gelernt, auf Anspannung zu reagieren – aber oft verlernt, bewusst zu entspannen. Sich selbst den Schlaf zu erlauben, ist ein Akt der Selbstfürsorge. Wir dürfen uns wieder in den Schlaf verlieben.“

Digitale Tools als Begleiter:innen für echten Schlaf

Als Initiatorin der Aktion setzt Samsung auf gezielte digitale Unterstützung: Podcast-Meditationen, motivierende Newsletter und die Möglichkeit, sich von smarten Geräten wie der Samsung Galaxy Watch8 Serie begleiten zu lassen.

Denn smarte Technologien können als achtsame Helfer:innen dienen – mit Schlafanalysen, Erholungsprofilen und Erinnerungen an wohlverdiente Pausen, bevor uns unser Körper dazu zwingt.

„Mit Sleeptember by Samsung wollen wir ein Bewusstsein schaffen – für gesunden Schlaf, mentale Balance und Erholung. Unsere Technologie – wie die Galaxy Watch8 Serie – kann helfen, Routinen zu reflektieren und zu verbessern. Doch der wichtigste Schritt bleibt: sich selbst diese Zeit wirklich zu gönnen“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich.

Abschluss-Event im Haus des Meeres Wien

Ein besonderes Highlight erwartet alle Teilnehmer:innen am Ende der Challenge: das exklusive Sleeptember-Abschluss-Event im Haus des Meeres in Wien. Hier treffen wissenschaftliche Impulse auf sinnliche Erlebnisse: Schlafexpertin Melanie Pesendorfer gibt praktische Tipps, während ein einzigartiges 360°-Schlaferlebnis am Haibecken – begleitet von sanften Unterwasserklängen – die Sinne beruhigt.

Als zusätzlichen Anreiz werden unter allen Teilnehmer:innen 20 Samsung Galaxy Watch8 verlost – für alle, die dranbleiben und bewusst abschalten wollen.

Eine Einladung an alle, die müde sind – und genug davon haben

Sleeptember ist offen für alle – kostenlos, digital und flexibel umsetzbar. Wer mitmachen möchte, kann sich ab dem 21.08.2025 auf sleeptember.samsung.at anmelden und wird über Newsletter und Audioformate durch die Challenge begleitet.

Das Ziel: keine Perfektion, sondern bewusste Entscheidungen – für mehr Schlaf, mehr Ruhe und mehr Gesundheit.

Aktion für Kund:innen – Cashback im September

Passend zum Start von Sleeptember profitieren Kund:innen im Aktionszeitraum von einer Cashback-Aktion: Beim Kauf ausgewählter Produkte der Wearables Collection erhalten sie bis zu 100 € Rückerstattung. Weitere Infos unter cashback.samsung.at.

Jetzt anmelden & mitmachen

Alle Infos und die Anmeldung zur Sleeptember-Challenge ab 21.08.2025 unter: sleeptember.samsung.at