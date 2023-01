Der PowerWash Simulator kommt Ende Jänner auch für PlayStation und Switch

Mehr zum PowerWash Simulator

Dies kündigten der Herausgeber Square Enix Collective und der Entwickler FuturLab an. Der PowerWash Simulator wurde erstmals am 19. Mai 2021 im Early Access für PC über Steam veröffentlicht, gefolgt von einer vollständigen Veröffentlichung auf Xbox Serie, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store am 14. Juli 2022. Worum geht’s im Spiel? Ihr könnt eure Sorgen mit den beruhigenden Geräuschen von Hochdruckwasser wegwaschen. Wer die Hochdruck-Anlage anwirft, kann jeden Schmutz und Fleck beseitigen, den es nur gibt! So könnt ihr euer eigenes Power-Wasch-Geschäft aufbauen und neue Werkzeuge, Upgrades und mehr freischalten – alles mit der Idee, sämtliche Teile zu einem funkelnden Finish zu verhelfen. So sieht das Game in Action aus: