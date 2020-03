Am 31. März 2020 erscheint Persona 5 Royal exklusiv für die Playstation 4. Wer es verpasst hat, eines der besten JRPG’s des abgelaufenen Jahrzehnts anzuzocken, der bekommt nun also erneut die Gelegenheit dazu. In dieser feingeschliffenen Version gibt es, neben massig zusätzlichem Inhalt, auch ein besonderes Zuckerl – eine komplette deutsche Textübersetzung. Für Persona-Neulinge gibt es also spätestens jetzt keine Ausreden mehr.