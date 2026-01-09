Der neue Witcher 3 DLC: Mehr Details bekannt

Berichten zufolge ist es keine große Überraschung, dass The Witcher 3: The Wild Hunt 2026 einen neuen DLC erhält.

Über den dritten Witcher 3-DLC

Der erste Bericht kommt von IGN Polen, das Anfang dieser Woche sagte, dass es vor Jahren zum ersten Mal von dieser neuen Erweiterung gehört habe, „von jemandem, der uns wiederholt zuverlässige Insiderinformationen zur Verfügung gestellt hat“. IGN Polen sagte, dass es damals nichts darüber veröffentlicht hat, weil die Informationen alle nur von einer einzigen Quelle stammten, aber angesichts dieser neuen Gerüchte hat es sich entschieden, die Geschichte öffentlich zu machen. IGN Polen sagte, dass seine damalige Quelle behauptete, dass die neue Erweiterung die Spieler in die ferne Wüste von Zerrikania bringen würde, die an einigen Stellen in The Witcher-Spielen im Vorbeigehen erwähnt wird. Zerrikania unterscheidet sich auch genug von den Witcher-Königreichen, von denen wir bereits wissen, dass es ein Ort sein könnte, an dem Ciri zum Beispiel erfolgreich den Prozess der Gräser durchlaufen könnte, von dem allgemein angenommen wird, dass er Mädchen tötet, die es versuchen – obwohl der Autor von The Witcher, Andrzej Sapkowski, im Jahr 2025 klargestellt hat, dass er in seinen Büchern nie gesagt hat, dass Frauen den Prozess nicht überleben können, und in feiner Sapkowski-Manie, es ihm egal ist.

Angesichts der Schwierigkeit, neue Hexer zu machen (der Prozess ist weitgehend verloren gegangen, und selbst wenn er aktiv war, war er für Kandidaten unglaublich gefährlich und tötete sieben von 10 Kandidaten), macht es einen vernünftigen narrativen Sinn, wenn Ciri in einem sehr entfernten, fortgeschritteneren Bereich einen ähnlichen, aber anderen Mutationsprozess durchläuft. Der zweite Grund, warum sich das Gerücht zumindest etwas geerdet anfühlt, ist weitaus praktischer und hat nichts mit dem Spiel zu tun. Stattdessen dreht sich alles um CD Projekt selbst. CD Projekt sagte während eines Investoren-Calls im März 2025, dass es bis Ende 2026 noch etwas mehr als 1 Milliarde polnische Zloty (rund 277 Millionen US-Dollar) generieren müsse, um dieses Ziel eines Anreizprogramms zu erreichen – etwas, das ein Investor auf dem Anruf feststellte, dass es „extrem schwierig“ wäre, ohne neue Produkte zu veröffentlichen. So etwas wie zum Beispiel ein überraschender Witcher 3 DLC! Der Noble Securities-Analyst Mateusz Chrzanowski sagte voraus, dass eine neue Expansion bis 2026 einen Umsatz von etwa 330 Millionen US-Dollar steigern würde, was sich auf fast 1,2 Milliarden PLN belaufen würde, was dann locker für CD Projekt ausreicht, um noch mehr Geld für seine Chefs zu verdienen.