Der nächste PS VR2-Starttitel: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition wird am 22. Februar 2023 für PlayStation VR2 als Starttitel erscheinen.

Mehr zu Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition erzählt die Geschichte eines Droidenreparaturtechnikers, der nach der Absturzlandung auf dem Planeten Batuu in ein großes Abenteuer stürzt. Dies löst eine Reihe außergewöhnlicher Ereignisse ein, die beweisen, dass jeder in der Galaxie ein Held werden kann. Während sie sich in Seezelslaks Cantina befinden, werden die Spieler:innen auch durch die legendären Geschichten des Azumel-Barkeepers Seezelslak an andere Orte und Epochen im Star Wars-Universum transportiert. 2023 ist es so weit, dann kommt das Game wie so viele andere in den Handel!

Die Enhanced Edition wurde neu entwickelt, um viele der PlayStation VR2-Hardwarefunktionen zu nutzen, darunter Eyetracking und Foveated-Rendering, Headset-Feedback, adaptive Trigger und haptisches Feedback mit PlayStation VR2 Sense-Controllern und dynamischem 3D-Audio. Zusammengenommen wird das Erlebnis die Fans auf noch immersivere Weise in eine weit, weit entfernte Galaxie bringen, während sie ihre eigene actiongeladene Star Wars-Geschichte ausleben. Einen Trailer zu Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition gibt es gleich hier: