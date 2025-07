Der LEGO Game Boy ist Realität – um 60 Euro gehört er euch!

Nach einem LEGO Game Boy-Teaser Anfang des Jahres wurde dieses neue Modellbauset nun offiziell enthüllt. Wie cool ist das denn?

Über den LEGO Game Boy

Er wird für 59,99 Euro erhältlich sein und am 1. Oktober 2025 veröffentlicht, wobei Vorbestellungen jetzt auf der LEGO-Website an ausgewählten Standorten verfügbar sind. Unten ist ein Video von diesem neuen Set, das von Nintendo of America in den sozialen Medien geteilt wurde. Dieses neue Kit wird als eine „Skala von fast 1:1“ des ursprünglichen Game Boy beschrieben und enthält insgesamt 421 Teile. Darüber hinaus wird es mit „allen wichtigen Funktionen“ geliefert.

Dazu gehören natürlich das Steuerkreuz, die Tasten „A“ und „B“ sowie der Select- und der Start-Knopf. Eh klar. Es gibt sogar Details wie die Kontrasteinstellung und die Lautstärkeregler. Um die Nostalgie zu verstärken, kommt dieses Set mit einsteckbaren Versionen von The Legend of Zelda: Link’s Awakening und Super Mario Land. Das Display kann auch verschiedene Bildschirme präsentieren, einschließlich des „klassischen Nintendo-Startbildschirms“. Wäre das was für euch?