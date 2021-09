Der König der Löwen In Concert kommt am 22. März 2022 in die Wiener Stadthalle.

Gute Nachrichten für die In-Concert-Fans – Disneys Der König der Löwen In Concert kommt am 22. März 2022 in die Wiener Stadthalle. Ähnlich wie bei Die Eiskönig in Concert oder Harry Potter in Concert erlebt ihr Der König der Löwen auf der großen Leinwand samt musikalischer Untermalung durch das Pilsen Philharmonic Orchestra.

Was erwartet euch?

Mit kaum einem anderen Film verbinden ganze Generationen so unzählig viele persönliche Erinnerungen und Emotionen wie mit Disneys Der König der Löwen. Begonnen hat alles vor 27 Jahren mit dem legendären Zeichentrickfilm über den Löwenjungen Simba, der sich auf die Suche nach seinem Platz im ewigen Kreislauf des Lebens begibt. Die unendlichen Weiten der afrikanischen Savanne und die mitreißenden Geschichten ihrer Bewohner haben sich seitdem in den Köpfen und Herzen der Zuschauer eingebrannt. Das emotionale Rückgrat des Disney Klassikers über Verrat, Erwachsenwerden, Tod und Wiedergeburt bildet aber vor allem der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer: afrikanische Rhythmen und Klänge gepaart mit monumentalen, epischen Melodien und legendären Hits wie Elton Johns „Can You Feel The Love Tonight“, „Hakuna Matata“ oder „Circle of Life“.

Ganz im Sinne von Walt Disneys Pioniergeist wurde dem Film 2019 mit einer neuen bildgewaltigen Realfassung ein zeitgemäßer Ansatz und eine nie da gewesene Dimension von Gefühl und Realismus verliehen. Dem Geist des Zeichentrick-Vorbilds treu, war es erneut Oscar- und Grammy-Preisträger Hans Zimmer, der mit der Komposition des Soundtracks beauftragt wurde. Das Ergebnis: Ein filmisch wie musikalisches Meisterwerk, das für Gänsehaut-Momente sorgt. Film und Songs in deutscher Sprache.

Disneys Der König der Löwen in Concert Live to Film Facts