Der Junge und das Biest feiert am 20.11.2025 Comeback als limitiertes Steelbook

Gute Nachrichten für alle, die von Der Junge und das Biest nicht genug bekommen – am 20.11.2025 kommt Mamoru Hosodas Meisterwerk als limitiertes Steelbook zurück.

Worum geht’s?

Kyuta ist ein einsamer und elternloser Junge, der im Tokioter Stadtteil Shibuya umherstreunt und in den Tag hineinlebt. Doch eines Tages betritt er versehentlich das fantastische Bakemono-Reich „Jutengai“, das von Tiermonstern bevölkert wird. Verloren und auf der Suche nach einem Weg zurück trifft er auf den bärenartigen Schwertkämpfer Kumatetsu. Trotz seines wilden Aussehens ist dieser dem kleinen Jungen freundlich gesonnen und nimmt sich seiner an. Doch als Kyuta eines Tages zurück in seine Heimat verschlägt und er dort das Mädchen Kaede kennenlernt, fühlt er sich zunehmend zwischen den beiden Welten hin- und hergerissen.

Die Geschichte einer einzigartigen Freundschaft: Nach Summer Wars und Ame & Yuki ist Anime-Meister Mamoru Hosoda zurück mit einer weiteren emotionalen Fabel über Familie und Erwachsenwerden.