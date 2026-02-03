Der Hochstapler – Roofman ab 13.3.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich
Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Der Hochstapler – Roofman erscheint am 13.3.2026 auf DVD und Blu-ray.
Was erwartet euch in Der Hochstapler – Roofman?
Der einstige Army Ranger Jeffrey Manchester (Channing Tatum) schlägt nach seiner Entlassung eine kriminelle Karriere ein und beginnt, Fastfood-Restaurants auszurauben, um finanziell über die Runden zu kommen und seine Familie zu ernähren. Bei seinen Raubzügen verschafft er sich Zugang über die Dächer, was ihm bald den Spitznamen „Roofman“ einbringt. Nach einer langen Erfolgsserie mit über 40 Einbrüchen wird er schließlich festgenommen und landet im Gefängnis. Dort tüftelt er prompt an einem Plan zu fliehen. Die Flucht glückt und er findet ein mehr als ungewöhnliches Versteck: ein Spielzeug-Geschäft. Während er gemeinsam mit seinem guten Freund Steve (LaKeith Stanfield) daran arbeitet, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, verliebt er sich unverhofft in die alleinerziehende Leigh (Kirsten Dunst). Ein Spiel auf Zeit beginnt, während seine Vergangenheit droht, ihn einzuholen …
Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt eine charmante, spannungsreiche Verbrecher-Komödie voller Herz und Humor. Unter der Regie von Derek Cianfrance („Blue Valentine“, Oscar®-nominierter Drehbuchautor von „Sound of Metal“) zeigt Channing Tatum („21 Jump Street“, „Blink Twice“) in einer seiner bisher facettenreichsten Rollen, wie überzeugend ein Antiheld voller Charme und Verletzlichkeit sein kann. Kirsten Dunst („Civil War”, „The Power of the Dog”) spielt eine starke, emotionale Gegenfigur, während LaKeith Stanfield („Knives Out”, „Atlanta”) und Peter Dinklage („Game of Thrones”, „The Toxic Avenger”) mit nuanciertem Humor und Timing begeistern. Ben Mendelsohn („Star Wars: Rogue One“, „Captain Marvel“) sorgt als Pastor für verbindende Begegnungen zwischen den beiden Hauptdarstellern. Die Dramedy feierte beim Toronto International Film Festival 2025 ihre Weltpremiere und verbindet cleveren Humor, Spannung und emotionale Tiefe zu einem unterhaltsamen, unvergesslichen Film.