Der Herr der Ringe: Minas Tirith kommt als Lego-Set

Das neueste durchgesickerte Set ist für Minas Tirith aus Der Herr der Ringe und soll über 600 US-Dollar kosten. Eine Herausforderung!

Mehr zu Minas Tirith

Laut Brick Tap wird Lego das neue Herr der Ringe-Set am 1. Juni 2026 veröffentlichen. Es wird zwischen 600 und 650 US-Dollar kosten und satte 8.278 Stück beinhalten. Perfekt für die 18+ Fans von Klemmbausteinen! Zumindest von vorne wird es scheinbar wie eine Miniaturnachbildung der Stadt Gondor aussehen, die in die Seite eines Berges eingraviert ist.

Also ganz so, wie sie in Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen dargestellt wird. Wenn diese Information im Vorfeld sich als korrekt herausstellt, wäre das Minas Tirith das sechstgrößte Lego-Set aller Zeiten, direkt hinter dem neuen Star Wars-Todesstern. Es wäre auch ein paar tausend Stücke aufwendiger als das bestehende Herr der Ringe Rivendell-Set. Freut ihr euch?