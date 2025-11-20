Der Genuss-Countdown: Mit dem Van den Berg Adventskalender in eine Welt voller Aromen starten

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der besonderen Momente. Und was gibt es Schöneres, als das Warten mit einer täglichen Dosis hochwertigen Genusses zu versüßen? Für alle Gourmets und leidenschaftliche Hobbyköch:innen haben ich einen idealen Geschenketipp: den Van den Berg Adventskalender. Er ist nicht nur ein Zeitmesser bis Weihnachten, sondern eine wahre Schatztruhe voller Aromen, die den grauen Winteralltag in ein Fest für die Sinne verwandeln.

Ein Kalender voller besonderer Spezialitäten

Hinter den 24 Türchen verbergen sich sorgfältig ausgewählte Spezialitäten aus dem Sortiment von Van den Berg. Freut euch auf eine abwechslungsreiche Füllung, die jeden Tag ein kleines Experiment ermöglicht:

21 verschiedenste Gewürze: In praktischen Mini-Dosen verpackt, entdeckt ihr täglich eine neue Inspiration zum Würzen, die eure Gerichte in der Weihnachtszeit und darüber hinaus bereichert.

3 einzigartige Gewürzhonige: Ein besonderes Highlight ist die Kooperation mit Lendwabe. Diese Honige stammen direkt vom Dach des Gewürzhauses und sorgen für süße, aromatische Genussmomente.

1 brandneues Rezeptheft: Das hochwertig gedruckte Büchlein enthält 7 wunderbare, auf den Kalender abgestimmte Weihnachtsrezepte. Sie wurden von Florence alias Avocadobanane kreiert und fotografiert und liefern euch sofort Ideen für die Verwendung der neuen Schätze.

3 Grußkarten zum Weitergeben: Sobald ihr den Kalender öffnet, liegen diese obenauf. Sie sind dazu gedacht, Freund:innen oder der Familie eine persönliche, vorweihnachtliche Nachricht zukommen zu lassen – eine schöne Geste, die den Gedanken des Teilens unterstreicht.

1 Glückslos: Jeder Kalender enthält die Chance auf einen Hauptgewinn! Ihr könnt mit dem Glückslos einen Jahresvorrat an Gewürzen im Wert von 250 € gewinnen.

Dieser Adventskalender ist zum Würzen, zum Schmökern, zum Weitergeben und vor allem: zum Überraschen. Der Kalender ist ein kleines Designjuwel, das vollständig per Hand zusammengestellt und abgepackt wird – ihr könnt hier die Liebe zum Detail förmlich spüren. Mit ihm bringt ihr Würze in den Advent!

Preis und Verfügbarkeit

Der Van den Berg Adventskalender repräsentiert ein hochwertiges Genuss-Erlebnis, das zum Preis von rund 89,00 € erhältlich. Aber Achtung: es gibt nur 200 Stück! Ihr könnt den Adventskalender direkt über den Online-Shop von Van den Berg Gewürze (vandenberg.at) beziehen.