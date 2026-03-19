Der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day ist da

Ein brandneuer Tag bricht im Marvel Cinematic Universe an. Nach dem massiven Erfolg von „No Way Home“ schlägt Sony Pictures nun ein völlig neues Kapitel auf: Der offizielle Spider-Man: Brand New Day Trailer wurde veröffentlicht und ihr könnt ihn euch ab sofort ansehen. Die Veröffentlichung des Trailers war ein besonderes Ereignis für die weltweite Community. Im Rahmen eines 24-stündigen Fan-Staffellaufs, der dem Sonnenaufgang rund um den Globus folgte, wurde das Material Stück für Stück enthüllt. Tom Holland startete die Aktion und lud Spider-Man-Fans:innen weltweit dazu ein, ihre persönliche Verbindung zum Helden zu teilen und exklusive Ausschnitte auf ihren Kanälen zu zeigen. Das große Finale fand schließlich am Empire State Building in New York statt, das zu diesem Anlass in den ikonischen Farben Rot und Blau erstrahlte.