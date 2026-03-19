Der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day ist da
Ein brandneuer Tag bricht im Marvel Cinematic Universe an. Nach dem massiven Erfolg von „No Way Home“ schlägt Sony Pictures nun ein völlig neues Kapitel auf: Der offizielle Spider-Man: Brand New Day Trailer wurde veröffentlicht und ihr könnt ihn euch ab sofort ansehen.
Die Veröffentlichung des Trailers war ein besonderes Ereignis für die weltweite Community. Im Rahmen eines 24-stündigen Fan-Staffellaufs, der dem Sonnenaufgang rund um den Globus folgte, wurde das Material Stück für Stück enthüllt. Tom Holland startete die Aktion und lud Spider-Man-Fans:innen weltweit dazu ein, ihre persönliche Verbindung zum Helden zu teilen und exklusive Ausschnitte auf ihren Kanälen zu zeigen. Das große Finale fand schließlich am Empire State Building in New York statt, das zu diesem Anlass in den ikonischen Farben Rot und Blau erstrahlte.
Was erwartet euch im neuen Abenteuer?
Die Handlung setzt vier Jahre nach den bekannten Ereignissen ein. Peter Parker ist inzwischen erwachsen geworden und führt ein isoliertes Leben. Da er sich freiwillig aus den Erinnerungen seiner Liebsten gelöscht hat, bestreitet er seinen Alltag in New York komplett auf sich allein gestellt. Er hat sich dazu entschieden, Spider-Man in Vollzeit zu sein und seine Stadt unermüdlich vor dem Verbrechen zu schützen. Doch dieser Weg fordert seinen Tribut: Der ständige Druck löst eine gefährliche körperliche Veränderung aus, die Peters gesamte Existenz bedroht. Zeitgleich taucht eine neue Art von Bedrohung auf, die New York in Atem hält.
Cast & Crew
Ihr dürft euch auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen: Tom Holland kehrt als Peter Parker zurück, ebenso wie Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds. Ergänzt wird der Cast durch Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo. Die Regie übernimmt dieses Mal Destin Daniel Cretton, während das bewährte Team um Chris McKenna und Erik Sommer erneut für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.