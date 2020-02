Der erste Fast & Furious 9 Trailer ist da! Folgt ein neuer View-Rekord?

Nach der Ankündigung des Trailerdebüts vor wenigen Tagen ist der erste Fast & Furious 9 Trailer nun endlich da und sogar schon auf deutsch!

Worum geht’s?

Mit Vollgas geht es 2020 in die Blockbuster-Saison, wenn der neueste Teil der PS-Saga in den Kinos startet. Die beiden Vorgänger knackten ungebremst die magische 1-Milliarde-Dollar-Umsatz-Marke an den weltweiten Kinokassen und das Franchise zeigt nach wie vor keinerlei Ermüdungserscheinungen. Genauso wenig wie sein legendärer Star-Cast, angeführt von Vin Diesel.

Wieder mit dabei sind die Oscar-Preisträgerinnen Helen Mirren und Charlize Theron sowie Michelle Rodriguez, Lucas Black, Tyrese Gibson, Ludacris und Jordana Brewster. Im wahrsten Sinne des Wortes verstärkt wird der Cast des neuen Krachers von John Cena, den wir beispielsweise aus Bumblebee (hier geht’s zu unserem Test) kennen. Justin Lin kehrt als Regisseur von Fast & Furious 9 zur Familie zurück. Der Regisseur von The Fast & The Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile., Fast & Furious 5 und Fast & Furious 6 ist bestens vorbereitet, nochmal einen Gang höherzuschalten.

Der erste Fast & Furious 9 Trailer