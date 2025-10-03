Der Day 1-Patch von Ghost of Yotei (PS5) erhält 79 Verbesserungen

Ghost of Yotei erhält einen Tag eins-Patch mit zahlreichen Verbesserungen, einschließlich Umweltdetails und Raytracing.

Mehr zu Ghost of Yotei 1.006

Das Update der Version 1.006 wird für alle Spieler verfügbar sein, wenn das Spiel veröffentlicht wird, und gilt von Sony als unverzichtbarer Download. Infolgedessen hat das Unternehmen gegenüber IGN mitsamt den Patch-Notes bestätigt, dass alle, die die physische Version von Ghost of Yotei kaufen, das Update der Version 1.006 noch installieren müssen, bevor sie das Spiel spielen. Ghost of Yotei ist ein berührendes Samurai-Epos und Entwicklerstudio Sucker Punch liefert mit seinem neuesten Spiel ein wahres Meisterwerk ab. Wenn man den Presseberichten glauben darf, stützt sich das Game auf Ghost of Tsushima, macht einiges besser und ist insgesamt ein äußerst unterhaltsames Spiel mit einer offenen Welt.