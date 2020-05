Der Attack on Titan Final Season Trailer überzeugt

Gute Nachrichten für alle Attack on Titan Fans – Pony Canyon hat nun den ersten Attack on Titan Final Season Trailer veröffentlicht, der mich vollends überzeugt hat. Ich war anfangs skeptisch, da die letzte Staffel nicht beim altbekannten Studio WIT entstehen sollte. Doch mit dem ersten Trailer sind meine Zweifel ausgeräumt. Aber Achtung, es sind einige Spoiler enthalten!

Der Trailer wurde am 29. Mai veröffentlicht und bislang schon über 5 Millionen Mal aufgerufen. Auch wenn der Trailer überzeugt, müssen wir noch etwas warten, ob die Qualität in der Attack on Titan Final Season auf einem ähnlichen Niveau ist. Ich bin jetzt mal optimistisch und freue mich schon jetzt auf weitere Informationen. Die Final Season wurde letztes Jahr im Zuge der Ausstrahlung der letzten Folge von Staffel 3 angekündigt (wir berichteten).