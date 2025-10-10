Der Albtraum beginnt: Little Nightmares 3 ist da!

Tretet ein in die Spirale, eine Welt der Wahnvorstellungen, die im Nirgendwo lauert. Little Nightmares 3, entwickelt von den Meister:innen des Unbehagens bei Supermassive Games und veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment Europe, ist ab sofort erhältlich und verspricht eine unvergleichliche Reise in die Abgründe.

Ihr könnt dieses Meisterwerk des Grauens auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erleben. (Die Nintendo Switch 2 erwähnen wir hier nicht, da sie noch nicht offiziell auf dem Markt ist, und uns Little Nightmares 2 wichtiger ist!)

Die Protagonist:innen und ihr einzigartiger Weg

Schlüpft in die Rollen von Low und Alone, zwei Kinder, deren Schicksal untrennbar miteinander verbunden ist. Ihr dürft nur gemeinsam entkommen!

Low, der kleine Junge, verbirgt sein Gesicht hinter einer Maske und trägt einen blauen Umhang – ein stiller Wächter.

Seine beste Freundin Alone hingegen trotzt der Dunkelheit in einem grünen Overall und mit Zöpfen – pure Entschlossenheit!

Jede:r von ihnen führt einen speziellen Gegenstand mit sich, eine Notwendigkeit im Kampf gegen die albtraumhaften Bedrohungen und zur Lösung der Rätsel, die sich ihnen in den Weg stellen.

Koop oder Einsamkeit – Eure Wahl!

Zum allerersten Mal in der Geschichte der Reihe könnt ihr wählen: Stürzt euch allein in das Grauen oder wagt den Schritt in den Online-Koop! Mit dem Freundepass dürft ihr eine:n Partner:in einladen, um diese Tortur gemeinsam zu überstehen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid – oder etwa doch nicht?

Den offiziellen Launch-Trailer seht ihr hier: