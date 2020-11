Demon’s Souls: Launch-Trailer veröffentlicht

Pünktlich zum Release von Demon’s Souls veröffentlichen Sony und Entwickler Blue Point einen Launch-Trailer zum Remake des PS3-Games.

Jetzt geht’s los – NOT

Ja, ihr habts richtig gelesen, heute ist der internationale Launch von Demon’s Souls, allerdings erscheint hierzulande die PS5 erst in einer Woche am 19.11.2020. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt euch das Spiel also heute schon kaufen, in den Händen halten und nicht spielen! Schon der erste Souls-Moment noch vor dem eigentlichen Spielen – Chapeau. Die Vorfreude wird durch den veröffentlichten Trailer noch einmal mehr entfacht.