Demo zu PowerWash Simulator 2 (PC) verfügbar

Es ist gut ein halbes Jahr her, dass FuturLab PowerWash Simulator 2 angekündigt hat, ihre Fortsetzung des beliebten befriedigenden Originalspiels.

Mehr zu PowerWash Simulator 2

In den dazwischenliegenden Tagen, Wochen und Monaten wurden verschiedene Entwicklerprotokolle und Details geteilt, aber das einzige, was bisher gefehlt hat, ist ein Veröffentlichungsdatum. Das sollte laut FuturLab selbst heute enthüllt werden, aber das Spiel ist noch nicht ganz auf allen Plattformen fertig. Stattdessen bieten sie eine Demo an, damit wir einen Vorgeschmack auf dieses neuere, glänzendere Powerwashing bekommen können. In Bezug auf das, was wir von der Einzelspieler-Demo erwarten können (das vollständige Spiel wird sowohl Splitscreen als auch Online-Koop haben): Es gibt zwei Ebenen zur Auswahl, Removals Van und Public Facility. Wir können uns auch die Heimatbasis des Spiels ansehen.

Die Prime Vista 1500 & Urban X U1 Startgeräte können wir ebenso ausprobieren, neben „neuer, sprudelnder Seife“. Es gibt Möbel zum Freischalten, einen SwirlForce-Bodenreiniger, Katzen, die man streicheln kann (denn was ist ein Spiel heutzutage ohne eine solche Funktion) und noch vieles mehr. FuturLab hat nicht angegeben, wann sie den Trailer zum Erscheinungsdatum teilen werden, sondern sie werden nur allen mitteilen, wann wir ihn so schnell wie möglich ansehen können. In der Zwischenzeit, wenn ihr euch die Demo nicht näher ansehen wollt, könnt ihr auch einen Blick auf die wirklich nützlichen Reinigungstipps des Entwicklerteams haben, die sie Anfang dieses Jahres im Internet verteilt haben.