Demo zu Dynasty Warriors 9: Empires ist nun angekommen

Ursprünglich auf der Tokyo Game Show im September 2020 angekündigt, enthüllte Koei Tecmo Anfang 2021, dass sich die Veröffentlichung von Dynasty Warriors 9: Empires verzögern würde. Das Spiel, das im Dezember auf Steam veröffentlicht wurde, bot jedoch keine englische Unterstützung, und Fans der Serie, die kein Japanisch sprechen, müssen bis zum 15. Februar warten, um das Spiel zu spielen. Dynasty Warriors 9: Empires startet am 15. Februar 2022 auf PC, PS4, PS5 , Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. Obwohl der ursprüngliche Ankündigungstrailer für das Game nicht viel über den Titel preisgegeben hat, wurden Informationen von Spieler:innen enthüllt, die die japanische Version spielen. Hier der Trailer:

Spieler:innen warten schon lange auf Dynasty Warriors 9: Empires , die Empires -Adaptation von Dynasty Warriors 9. Es geht heiß her!

Mehr Info zum Spiel

Dynasty Warriors 9: Empires entfernt das Open-World-Format von Teil neun und ersetzt es durch in sich geschlossene Schlachtfelder. Die Spieler können aus einer Vielzahl von Rollen wie dem Taktiker, Lineal oder General wählen und ihre Offiziere mit dem erprobten Bearbeitungsmodus des Spiels anpassen. Das Gameplay konzentriert sich auf Burgbelagerungen, und die Spieler können Belagerungswaffen bauen, nachdem sie Basen erobert haben. Das Durchbrechen der Burgmauern und die Eroberung der Armee im Inneren wird zu einem erweiterten Territorium für das Imperium führen.

Während wir noch weitere zwei Wochen auf die vollständige Veröffentlichung von Dynasty Warriors 9: Empires warten müssen, gibt es ab sofort eine kostenlose Demo für alle Plattformen. In einer Pressemitteilung erklärte Koei Tecmo, dass die Demo Burgbelagerungsschlachten bietet, bei denen die Spieler:innen sowohl die Rolle als Eindringling als auch jene als Verteidiger probieren zu können. Weiters lässt sich der detaillierte Charakteranpassungsmodus ausprobieren, und Charaktere, die in der Demo erstellt wurden, können auf derselben Plattform in das vollständige Spiel übertragen werden. Na denn!